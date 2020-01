Im Historischen Grünen Gewölbe war schon vor dem Einbruch im vergangenen November ein Austausch der Überwachungskameras geplant. Das teilte das Sächsische Wissenschafts- und Kunstministerium auf Anfrage der Linksfraktion im Landtag mit. Demnach war bei einer Überprüfung im ersten Halbjahr 2019 die Kameraüberwachung "als zu optimierende Komponente identifiziert" worden. Der Plan sah vor, die Technik in diesem Frühjahr auszutauschen. Doch die Einbrecher waren schneller. Deshalb haben die Kameraaufnahmen unter anderem eine geringere Bildqualität, als heutzutage technisch möglich ist. Dieser Umstand hatte nach dem Einbruch Kritik ausgelöst.

Auf den Überwachungsbildern sind nur wenige Details des Einbruchs zu erkennen. Bildrechte: Polizei Dresden/Screenshot

Fraktionschef Rico Gebhardt hatte den Juwelendiebstahl am 25. November 2019 zum Anlass genommen, nach dem Sicherheitskonzept und dem Stand der Technik im Vergleich zu den aktuellen Möglichkeiten zu fragen. Das Ministerium ließ in seiner Antwort viele Punkte aus. Die Begründung: Eine Veröffentlichung würde dem Schutz der Einrichtungen entgegenlaufen. Um möglichen Nachahmern des Einbruchs nicht in die Hände zu spielen, seien solche Informationen streng vertraulich und nicht einmal sämtlichen Mitgliedern der Staatregierung und ihren engsten Mitarbeitern bekannt.