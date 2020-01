Ein Mann hat am Dienstagabend in Dresden-Johannstadt zwei Jungen auf dem Grundstück eines Vereins geschlagen und verletzt. Die Polizei teilte mit, der 63-Jährige habe ein Kind in den Rücken getreten und das zweite mit einem Rucksack beworfen. Darüber hinaus schlug er den beiden Neunjährigen ins Gesicht. Sie kamen zur Behandlung ins Krankenhaus. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter ausfindig machen. Gegen den 63-Jährigen werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, hieß es.