Der Dresden-Marathon fällt in diesem Jahr wegen der anhaltenden Corona-Pandemie aus. Die Absage gaben die Veranstalter am Freitag bekannt. Die 22. Auflage des traditionsreichen Stadt-Marathons hätte am 18. Oktober stattfinden sollen. "Aufgrund der Festlegung von Bund und Ländern, dass Großveranstaltungen noch bis mindestens Ende Oktober untersagt bleiben, haben wir uns schweren Herzens zu diesem Schritt entschieden", sagte Organisationschef Peter Eckstein.

Man könne die lückenlose Rückverfolgung der Zuschauer und Passanten, die mit dem Läuferfeld in Kontakt kommen würden, nicht realisieren, so Eckstein. Im vergangenen Jahr waren knapp 8.000 Läuferinnen und Läufer in Dresden an den Start gegangen. Die nächste Auflage planen die Organisatoren nun für den 17. Oktober 2021.