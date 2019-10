Zum 21. Mal findet am Sonntag der Dresden-Marathon statt. Neben der Hauptstrecke über 42,195 Kilometer wird auch ein Halbmarathon, ein 10-Kilometer-Lauf und ein Zehntelmarathon über 4,2 Kilometer angeboten. Unterwegs kommen die Läufer an der historischen Altstadt vorbei, durchqueren die Neustadt und gelangen über die Waldschößchenbrücke zum Großen Garten.

Die zweite Runde beinhaltet zusätzlich eine Schleife durch den Stadtteil Blasewitz mit einem Blick auf die Schlösser am Loschwitzer Elbhang. 300 Musiker und zahlreiche Zuschauer am Straßenrand sorgen für gute Stimmung und feuern die Läufer an. Ausgangs- und Endpunkt der Strecke ist das Areal an der Pieschener Allee/Devrientstraße.