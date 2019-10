Nach der letztjährigen Finalniederlage der Monarchs gegen die Hamburg Pioneers hatten die Dresdner eine Rechnung offen. Trotzdem gingen die Hanseaten als klare Favoriten ins Spiel. Die Hamburger waren seit mehr als 50 Partien ungeschlagen. "Die Rollen waren eigentlich klar verteilt", heißt es vom Verein. Entsprechend aufgeregt war das Team vor heimischen Publikum, so ein Sprecher des Vereins. Bis zur Halbzeit agierte die Mannschaft nervös und die Hamburger gingen zunächst in Führung. Nach der Halbzeit fanden die Monarchs ins Spiel zurück. Im letzten Viertel verteidigten die Dresdner ihre Führung bis zum 17:7 Endstand. Das Senior Flagteam der Dresden Monarchs sicherte sich in der fünften Finalteilnahme den vierten Titel.