Im Dresdner Stadtrat wurde am Donnerstag der neue Doppelhaushalt vorgestellt. Bildrechte: dpa

Dresden plant für die kommenden zwei Jahre mit Einnahmen und Ausgaben von rund 1,8 Milliarden Euro. Das geht aus dem Haushaltsentwurf der Stadt für die Jahre 2021 und 2022 hervor, der auf der Stadtratssitzung am Donnerstag vorgestellt wurde. Angesichts dessen, dass zahlreiche deutsche Städte keinen genehmigungsfähigen Haushalt vorlegen könnten, sei es "ein gutes Signal", Planungssicherheit zu schaffen, sagte Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) bei der Vorstellung. Man wolle trotz sinkender Einnahmen in Folge der Corona-Pandemie in den beiden kommenden Jahren investieren.