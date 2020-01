Der erste Trambahnwagen der neuen Generation soll im Sommer des nächsten Jahres nach Dresden geliefert werden und ab 2022 in den Liniendienst gehen. Zuerst sollen die Züge auf der Linie 2 fahren, später auch mehr Platz für Fahrgäste auf den Linien 3 und 1 schaffen. Davor muss die Landeshaupstadt Dresden aber noch Straßen sanieren, damit die Verkehrsbetriebe die Gleise fit für die neuen und etwas breiteren Stadtbahnen machen kann.



Wer sich für neuen Bahnen interesssiert, kann das Modell künftig im Straßenbahnmuseum in Trachenberge bewundern. Geöffnet ist das Museum wieder am 4. und 5. April.