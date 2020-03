Am Freitagmorgen sind in Dresden gegen 8 Uhr zwei Autos auf einer Kreuzung zusammengestoßen. Auf der Radeberger Landstraße Höhe der Ullersdorf-Langebrücker Straße wollte eine Autofahrerin auf die Staatsstraße auffahren. Dabei übersah sie vermutlich einen auf der Radeberger Landstraße in Richtung Dresden fahrenden Kleinlaster. Beide Fahrzeuge stießen auf der Kreuzung zusammen. Durch den Aufprall schleuderte der Kleinlaster in den Straßengraben.