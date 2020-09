Der Volkswagen-Konzern beginnt am Freitag mit der Auslieferung der ersten Modelle des ID.3. Das Elektro-Auto wird in Dresden und Wolfsburg als Sonderausgabe an ausgewählte Kunden übergeben. Im Oktober soll dann die Auslieferung des Serienmodells folgen.

Hergestellt wird der ID.3 in Zwickau und in der Gläsernen Manufaktur in Dresden. Mit dem Modell will VW den Durchbruch auf dem Massenmarkt schaffen. Skeptiker verweisen in diesem Zusammenhang auf fehlende Ladestationen für Elektofahrzeuge in Deutschland. In den kommenden acht Jahren will Volkswagen bis zu 22 Millionen Elektrofahrzeuge bauen. Der Konzern investiert dafür rund 33 Milliarden Euro.