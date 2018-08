Forscher der TU Dresden entwickeln Segel gegen Hurrikanschäden

Prof. Stefan Siegmund test den Hurrikanschutz im Dresdner Windkanal. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt

Hurrikan Katrina zählte zu den schlimmsten Wirbelstürmen an der US-amerikanischen Golfküste. Durch ihn kamen im August 2005 rund 1.800 Menschen ums Leben, Bewohner ganzer Stadtteile wurden obdachlos. Gerade die typischen Holzhäuser der amerikanischen Mittel- und Unterschicht halten solchen Naturgewalten nicht stand. Der Wind hat bei der Bauweise leichtes Spiel und kann ganze Dächer in die Höhe katapultieren. Wissenschaftler des Instituts für Luft- und Raumfahrttechnik an der TU Dresden haben im Windkanal solche Situationen simuliert und ein Schutzsystem entwickelt.

Sturm wird ausgebremst

Vor zwei Jahren unternahmen die Wissenschaftler mit den Netzbahnen einen Feldversuch in Florida. Mit Erfolg. Bildrechte: TU Dresden Es handelt sich um Planen, die die Häuser vor Hurrikanschäden bewahren sollen. Diese Spezialtücher werden ähnlich einem Zelt mit Heringen im Boden verankert. "Der Wind trifft auf sie wie auf ein Segel", erklärt Stefan Siegmund, Mathematikprofessor und Leiter des Hurrikanprojektes an der TU. Nur dass diese Segel nicht das Haus in Bewegung bringen, sondern im Gegenteil die auf das Gebäude wirkenden Kräfte bremsen.



Die Idee ist, dass die Netzplanen mit dem Wind mitgehen und ihn so verteilen, dass das Dach vom Auftrieb nicht abgerissen werden kann. Dabei müssen die Netzbahnen "wahnsinnige Kräfte" aushalten, wie der Mathematiker erklärt. Im Windkanal der TU, wo Windgeschwindigkeiten bis zu 150 Kilometern pro Stunde erzeugt werden können, haben sie sich schon bewährt.