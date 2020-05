Nachdem der Dresdner Rennverein (DRV) seinen Aufgalopp coronabedingt zunächst verschieben musste, kehrten die Rennpferde gestern wieder auf die historische Galoppennbahn in Dresden-Seidnitz zurück. Unter dem Motto "#StayHome-Renntag" fand das offizielle Dresdner Aufgalopp 2020 statt, nach wie vor ohne Publikum. Wie der DRV mitteilte, gingen insgesamt 80 Pferde in neun Rennen an den Start. Dabei konnte ein Wettumsatz von mehr als 297.000 Euro erzielt werden. Für Schaulustige und Menschen die einen Wetteinsatz tätigten, wurde ein Livestream eingerichtet. Der Präsident des DRV, Michael Becker, ist den Umständen entsprechend zufrieden: