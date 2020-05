Der Dresdner Laurenz Tschoche will mit einem Hungerstreik auf die Lage der Flüchtlinge in Griechenland aufmerksam machen. Tschoche erklärte, er befinde sich seit 29. April im Hungerstreik, "um für die sofortige Evakuierung der griechischen Flüchtlingslager" und die Aufnahme der Geflüchteten in Deutschland zu protestieren.

Appell an Kommunalpolitiker

Der 19-Jährige bezeichnet sich selbst als politischen Aktivist, der sich im Bündnis Seebrücke und bei Fridays for Future engagiere. Er stehe in Kontakt mit Gleichgesinnten in Deutschland, die ebenfalls in den Hungerstreik getreten sind, sowie mit jungen Flüchtlingen und mit Medienvertretern in Moria auf der griechischen Insel Lesbos, wo sich ein großes Flüchtlingslager befindet. Tschoche befürchtet, dass die Menschen dort in der Corona-Krise besonders gefährdet sind. Über seinen Hungerstreik informiert er unter anderem auf seinem Twitter-Kanal.

Ich sehe in diesem drastischen Mittel des Hungerstreiks meine letzte Möglichkeit, unseren Forderungen Ausdruck zu verleihen. Laurenz Tschoche

Deshalb fordere er von den Dresdner Kommunalpolitikern, dass sie sich aktiv für die Aufnahme von Geflüchteten in Dresden einsetzen und die Landeshauptstadt als sicheren Hafen erklären. Aus dem Rathaus habe er bisher noch keine Reaktion erhalten.



Auf Anfrage hieß es aus der Pressestelle des Rathauses, man habe vom Hungerstreik des jungen Dresdners erst durch die Medien erfahren.

47 Kinder nur symbolische Geste

Die Evakuierung von bislang 47 unbegleiteten Kindern sei nur eine symbolische Geste der Bundesregierung, beklagt der junge Mann. "Weitere 1.600 unbegleitete Minderjährige verbleiben dabei unter katastrophalen Bedingungen in den überfüllten griechischen Lagern", sagt er. Nach Sachsen kommen keine der bisher 47 Kinder. Diese würden dorthin gebracht, wo sich Verwandte aufhielten. Sachsen hatte sich auf insgesamt 15 bis 20 Kinder in Not eingerichtet.



Laurenz Tschoche hat im vergangenen Jahr die Schule beendet und will im September eine Ausbildung zum Elektroniker beginnen. Derzeit widme er sich voll der politischen Arbeit, sagt er.

"Mission Lifeline" will mit Luftbrücke Flüchtlinge holen

Der Dresdner Verein "Mission Lifeline" hatte Ende April für die Aufnahme von Flüchtlingen aus Camps auf griechischen Inseln binnen weniger Tage nach eigenen Angaben knapp 55.000 Euro an Spenden gesammelt. Mit dieser Summe könne man zwei Flüge finanzieren und rund 150 Menschen aus dem Flüchtlingscamp Moria auf Lesbos holen, erklärte der Verein auf Anfrage. Laut "Lifeline"-Sprecher Axel Steier stehen dem Verein somit insgesamt 110.000 Euro für die geplante Errichtung einer zivilen Luftbrücke zwischen Lesbos und Berlin zur Verfügung.



Die Verhandlungen mit einem griechischen Flugdienstleister seien bereits abgeschlossen. Es fehle nur noch die Landeerlaubnis des Bundesinnenministeriums, um sich nicht der Einschleusung von Ausländern schuldig zu machen, hieß es von den Seenotrettern.

Quelle: MDR/dpa/lam