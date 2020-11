Im Fall des Juwelendiebstahls in Dresden hat Interpol Fahndungsaufrufe für die beiden noch flüchtigen Tatverdächtigen veröffentlicht. Gesucht werde nach zwei 21-jährigen Zwillingsbrüdern, die einem kriminellen Familiennetzwerk angehören sollen, teilte Interpol am Dienstag in Lyon mit. Der Aufruf sei an die 194 Mitgliedsländer der Organisation weitergeleitet worden. Nach den beiden Brüdern wird seit der Razzia in Berlin bereits seit der vergangenen Woche in Deutschland und international gesucht. Jetzt haben die deutschen Behörden Interpol um Unterstützung gebeten.