Nicht nur in Würde leben. Auch in Würde sterben - das möchte das Hospiz des St. Joseph-Stift.

Knapp zwei Jahre nach dem ersten Spatenstich ist in Dresden das erste stationäre Hospiz der Stadt eröffnet worden. In der neuen Einrichtung mit zwölf Einzelzimmern sollen schwerkranke Menschen einen "fürsorglichen Ersatz für ihr Zuhause finden", an dem "ein behütetes und würdevolles Sterben möglich wird", erklärte Peter Pfeiffer, Geschäftsführer des katholischen St. Joseph-Stift. Bei der Begleitung von Sterbenden in Hospizen spricht man nicht von Patienten, sondern von Gästen. Zirka 160 Hospizgäste und deren Angehörige sollen pro Jahr im Marien-Hospiz begleitet werden.