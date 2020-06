Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) haben wissenschaftliche Ergebnisse zur ihrer Vergangenheit im Nationalsozialismus veröffentlicht. Das Buch "Zwischen Kunst, Wissenschaft und Politik. Die Staatlichen Sammlungen für Kunst und Wissenschaft in Dresden und ihre Mitarbeiter im Nationalsozialismus" ist das Ergebnis eines dreijährigen Forschungsprojekts, wie die SKD am Montag in Dresden mitteilte.