Für das Amt des evangelischen Landesbischofs bewirbt sich ein dritter Kandidat: Der Pfarrer und Superintendent Andreas Beuchel aus Meißen. Er wurde aus den Reihen der Landessynode benannt. Der 56 Jahre alte Beuchel ist seit Oktober 2015 Superintendent im Kirchenbezirk Meißen-Großenhain, Dompfarrer zu Meißen und Pfarrer der St. Afra Kirchgemeinde Meißen. Zuvor war er mehr als acht Jahren lang Rundfunkbeauftragter der sächsischen Landeskirche und Senderbeauftragter im Bereich des Mitteldeutschen Rundfunks. Davor war Beuchel, der in Pirna geboren wurde, Jugendpfarrer in Großenhain und Pfarrer in Dresden Bad-Weißer-Hirsch.