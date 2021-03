Die Volleyball-Frauen des Dresdner SC haben die Bundesliga-Hauptrunde mit einem Heimsieg als Tabellenführende beendet. Das Team von Trainer Alexander Waibl setzte sich am Samstag in einem umkämpften Spiel gegen die Roten Raben Vilsbiburg mit 3:1 durch.

Nach den beiden ersten mit 25:19 und 25:23 gewonnenen Sätzen ging der dritte Satz mit 15:25 an die Gäste. Doch die Elbstädterinnen behielten die Nerven und entschieden den vierten Satz mit 25:18 für sich. Damit verteidigten sie ihre Tabellenführung und gehen von Platz eins in die entscheidende Meisterschaftsphase. Bereits am Mittwoch starten sie bei den Ladies in Black Aachen ins Viertelfinale.