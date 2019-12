Die Volleyballerinnen des Dresdner SC stehen im Pokalfinale. Die Mannschaft gewann am Mittwochabend in eigener Halle das Halbfinale gegen Suhl mit 3:1. Das Endspiel steigt Mitte Februar in Mannheim. Gegner ist der MTV Stuttgart, der Schwerin mit 3:2 bezwang. Bislang konnten die Dresdnerinnen den Pokal fünf Mal gewinnen.