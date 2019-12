Die Volleyballerinnen der Dresdner SC wollen am Mittwoch mit einer besonderen Aktion auf die Bedeutung des Ehrenamtes im Sport aufmerksam machen. Unter dem Motto "Ohne Schiri haben WIR keine Chance" laden sie alle ehrenamtlich tätigen Schiedsrichter aus Dresden zum Auftakt des Europapokals in die Margon-Arena ein. Zu Gast ist ab 19 Uhr der SC Prometey aus der Ukraine. MDR SACHSEN überträgt das Spiel am Abend live im Internet.