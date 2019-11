Die Volleyballerinnen des Dresdner SC haben am Mittwoch das Bundesliga-Duell bei den Roten Raben Vilsbiburg mit 3:2 gewonnen. Damit feierte das Team von Trainer Alexander Waibl am Abend den dritten Sieg in Serie. Während die DSC-Frauen anfangs mit Druck ins Spiel gingen, wurde das Ende des Duells zum engen Schlagabtausch, den der DSC dann letztlich für sich entschied.