Am Dresdner Zentrum für Regenerative Therapien ("CRTD") haben einen Durchbruch bei der Forschung an Hirnzellen erzielt. Sie fanden heraus, wie es der in den tropischen Gewässern beheimatete Zebrafisch schafft, dass sich sein Gehirn regeneriert. Dabei werden Nervenzellen neu gebildet und in das bestehende Nervensystem integriert. Die Dresdner Forscher entdeckten zwei für diesen Vorgang wichtige Zelltypen.



In weiteren Untersuchungen sollen nun Erkenntnisse für mögliche Therapien bei Menschen gewonnen werden, zum Beispiel nach Schlaganfällen, aber auch bei Alzheimer und Parkinson. Wann Betroffene einmal mit solchen neuen Methoden geheilt werden können, steht aber noch nicht fest.