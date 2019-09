Auch die Stadt Dresden beteiligt sich ab heute an der Mobilitätswoche. Dabei soll für umweltfreundlichen Verkehr geworben werden. Am Mittwoch startet der Allgemeine Deutsche Fahrerclub eine Aktion, bei der Fahrräder codiert werden. Eine solche Codierung schreckt erfahrungsgemäß Diebe ab. Und am Donnerstag lädt Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontaine zu einem Spaziergang ein. Teilnehmer können mit ihm darüber diskutieren, was in Sachen Fußverkehrsplanung in Dresden getan werden müsste.