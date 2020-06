Dynamo Dresden hat im Kampf um den Klassenerhalt in der zweiten Fußball-Bundesliga einen weiteren Dämpfer erlitten. Im Nachhole-Spiel bei Spitzenreiter Arminia Bielefeld unterlag der Tabellenletzte am Abend deutlich mit 0:4. Bielefeld kann für den Aufstieg planen. Dynamo gibt nach Angaben von Trainer Markus Kauczinski noch nicht auf. Am Donnerstag muss Dresden bei Holstein Kiel antreten.