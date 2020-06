Der Abstieg von Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden in die dritte Liga würde die Stadt Dresden rund 1,5 Millionen Euro in der kommenden Saison kosten. Wie der Fraktionschef der Linken im Dresdner Stadtrat André Schollbach mitteilte, hängt das mit dem städtischen Zuschuss für das Rudolf-Harbig-Stadion zusammen. Demnach betrage der städtische Zuschuss für das Stadion in der 2. Bundesliga 135.000 Euro netto. In der 3. Liga liegt der Zuschuss bei 1.592.653,36 Euro netto, so Schollbach.