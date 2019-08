23.08.2019 | 13:57 Uhr Dynamo will gegen "angeschlagenen Boxer" Darmstadt nachlegen

Am dritten Spieltag hat Dynamo Dresden gegen Heidenheim die ersten Punkte der Saison geholt. Nun will das Fiel-Team am Freitag nachlegen. Jetzt geht es gegen Darmstadt, das zuletzt eine herbe Klatsche einstecken musste.