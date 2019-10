Dynamo Dresden erkämpft Remis bei Union Berlin

Obwohl keine Tore fielen, war Dynamo-Coach Cristian Fiel zufrieden. Gegen Erstliga-Aufsteiger Union Berlin spielten die Dresdner konzentriert und hielten den eigenen Kasten sauber. Nach dem Testspiel wartet am 18. Oktober wieder der Alltag in der 2. Liga. Dann tritt Dynamo auswärts bei Greuther Fürth an.