Beim Auswärtsspiel von Dynamo Dresden in Darmstadt hat sich ein Dresdner Fan schwer verletzt. Wie ein MDR-Reporter berichtet, fiel er auf einer Baustelle im Stadion von einer Mauer sechs Meter in die Tiefe. Per Rettungshubschrauber wurde er ins Krankenhaus gebracht. Der Vorfall ereignete sich gegen Ende der Begegnung. Wie es genau dazu kommen konnte, ist derzeit unklar. Nachdem zunächst Rettungswagen in Richtung Spielfeld unterwegs waren, wurde der verletzte Dynamo-Anhänger von Sanitätern durch den Gästeblock auf den Rasen transportiert. Dort nahm ihn der Hubschrauber auf.