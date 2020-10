Dynamo Dresden hat gemeinsam mit der antirassistischen Faninitiative "1953international" ein neues Bildungsprojekt für junge Menschen ins Leben gerufen. Wie der Verein am Sonntag mitteilte, trägt das Projekt den Namen "Bildungsflanke" und soll Kindern und Jugendlichen mit einer jährlich stattfindenden Bildungsreise an einen Ort von historischer Bedeutung ein "kritisches und reflektierendes Bewusstsein für politische und gesellschaftliche Prozesse" vermitteln. Anlass für das neue Bildungsprojekt sei das zehnte Jubiläum des "Love Dynamo - Hate Racism"-Aktionsspieltages am 20. Oktober gegen den FSV Zwickau.