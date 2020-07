Dynamo Dresden will sich nicht mit dem Abstieg in die 3. Liga abfinden und fordert offenbar eine Aufstockung der 2. Fußball-Bundesliga. Der Klub bestätigte am Dienstag einen entsprechenden Bericht der "Bild"-Zeitung, dass es derlei Gespräche über den Verbleib in der Liga gebe. Das habe man aber schon vor drei Wochen bei der Vorstellung von Geschäftsführer Ralf Becker angekündigt. Über weitere Einzelheiten wollte Dynamo keine Angaben machen.