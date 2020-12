Fußball-Drittligist Dynamo Dresden ist in der zweiten Hauptrunde des DFB-Pokals ausgeschieden. 0:3 stand es am Ende gegen den Zweitligisten SV Darmstadt. Den ersatzgeschwächten Dresdnern half auch nicht die Unterstützung von mehr als 62.000 "Geisterfans", die Karten für das Heimspiel am Dienstagabend gekauft hatten, ohne im Stadion dabei sein zu können. Dynamo-Trainer Kauczinski gratulierte den Darmstädtern nach dem Schlusspfiff zu einem verdiensten Sieg.