Am Mittwoch 10 Uhr startet beim Fußballclub Dynamo Dresden der Vorverkauf für das DFB-Pokalspiel in Berlin gegen Hertha BSC am 30. Oktober. Anpfiff ist um 20.45 Uhr im Olympiastadion. Vereinsmitglieder der SGD genießen wie gewohnt am ersten Tag Vorkaufsrecht, teilt der Verein mit. Am Donnerstag 10 Uhr startet dann der freie Vorverkauf. Für Dynamo-Fans stehen zunächst mehr als 11.200 Karten zur Verfügung.