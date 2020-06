Vor Born hatte auch Dynamo-Profi Chris Löwe Kritik an der Deutschen Fußball Liga (DFL) geäußert. In einem Interview nach der Niederlage in Kiel äußerte Löwe sehr emotional seinen Unmut über die hohe Anzahl der Spiele, die Dynamo in kurzer Zeit nachholen muss. "Es gibt keine Mannschaft in der zweiten Liga, die so ihre Ziele erreichen kann. Wir sind am Ende die, die den Preis für den ganzen Scheißdreck bezahlen."