Fußball-Drittligist Dynamo Dresden startet am Dienstag in die Vorbereitung auf die neue Saison. Nach dem Abstieg in die Dritte Liga wurde der Kader vollständig umgekrempelt. Ab 14.00 Uhr bittet Trainer Markus Kauczinski und sein neuformiertes Trainerteam die Mannschaft zur ersten gemeinsamen Trainingseinheit. Der MDR überträgt das Training im Livestream.