In der zweiten Fußballbundesliga hat Dynamo Dresden sein erstes Spiel nach der Winterpause gewonnen. Der Tabellenletzte bezwang den Karlsruher SC 1:0. Neuzugang Marco Terrazzino brachte Dynamo in der 38. Minute in Führung. Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt noch vier Punkte.