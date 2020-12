Die SG Dynamo Dresden hat das Spitzenspiel der 3. Fußball-Liga für sich entschieden und dadurch die Tabellenführung gefestigt. Dresden setzte sich gegen den Aufsteiger SC Verl am Dienstagabend mit 4:1 durch und steht mit 32 Punkten nach 16 Spielen ganz oben.

Für Dynamo geht es am Samstag bei Viktoria Köln weiter. Verl trifft am Sonntag in einem Aufsteiger-Duell auf Türkgücü München.