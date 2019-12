Dynamo Dresden hat das Kellerduell beim 1. FC Nürnberg am Freitag mit 0:2 (0:1) verloren. Die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski bleibt damit in der Winterpause auf dem letzten Tabellenplatz. In der ersten Halbzeit erzielte Robin Hack die Führung für die Gastgeber (33.). Nach dem Seitenwechsel vergab Moussa Koné die beste Chance für Dynamo, ehe Hack das 2:0 nachlegte (53.).