Als Frau hat man es beim Fußball nicht einfach. Man kommt ins Stadion, wird beäugt, Leute gucken, warum, wieso? Was will denn das Mädel hier? Man muss ein ganz schön harter Hund, vor allem hier in Dresden, sein, um dabei zu bleiben und sich nicht unterkriegen zu lassen.

Korinna Dittrich Dynamo-Fan aus Dresden