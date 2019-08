In der Zweiten Fußball-Bundesliga hat Dynamo Dresden den ersten Punktspielsieg der Saison geholt. Die Mannschaft setzte sich am dritten Spieltag vor heimischer Kulisse 2:1 gegen den 1. FC Heidenheim durch. Die Treffer für Dresden erzielten Patrick Ebert und Neuzugang Alexander Jeremejeff. Der Anschlusstreffer für die bislang ungeschlagenen Gäste aus Heidenheim fiel kurz vor Schluss per Foul-Elfmeter.