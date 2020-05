Auch der Geschäftsführer des Bundesligisten RB Leipzig, Oliver Mintzlaff, äußerte sich zur aktuellen Situation. In einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" sprach er sich für Geisterspiele aus. Er müsse sich an den Kopf fassen, wenn sich Vereinsbosse hinstellten und sagten, das wäre nicht gut. "Das sind solche Fehleinschätzungen, dass es entweder an Management-Qualität fehlt - oder man nur seinen Fans gefallen will", sagte Mintzlaff. Jetzt sei aber der falsche Zeitpunkt, um Sympathiepunkte zu sammeln.