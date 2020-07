Die Trikotvorstellung von Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden hat für Diskussionen unter den Fans gesorgt. Jedoch ist nicht das neue gelbe Outfit der Kritikpunkt. Es ist ein männliches Model, das das Jersey für die nächste Drittliga-Saison zeigt. Der muskelbepackte und auffällig tätowierte Mann mit strengem Blick verursachte zahlreiche Kommentare in den sozialen Netzwerken. Er stehe "seit Jahren im K-Block... Die Spieler, die die Trikots anhaben kommen und gehen", schrieb ein Nutzer bei Facebook. Es sei immer noch ein Fußball-Trikot "und nicht für Wrestling oder ultimative fighting", schrieb ein weiterer Fan bei Facebook, einige Dynamo-Fans zeigten sich besorgt: "Sollen die Schlägertypen den klassischen Dynamofan widerspiegeln? Keine gute Werbung für uns...".

Doch es gibt nicht nur Kritik. Manche sehen in dem kräftigen Mann auch eine Symbolik für den nötigen Kampfgeist der Mannschaft für die Mission Wiederaufstieg: "Also ne gewisse Grundaggressivität darf die Mannschaft schon gerne mitbringen kommende Saison. Daher find ich den Typ schon passend", hieß es in den Kommentaren.



Neben dem muskulösen Mann präsentiert noch eine junge Frau mit blonden Haaren das neue Trikot. Bei ihr ist kein Tattoo zu erkennen.