Auch neue Ehrenbürgertitel in der jüngsten Vergangenheit werden immer wieder kritisch hinterfragt. So geschehen zum Beispiel in Schneeberg und Markkleeberg. In Schneeberg gab es die Diskussion in den 1990er Jahren - im Zentrum der neu gekürte Ehrenbürger Gerhard Heilfurth, der das Alltagsleben der Bergmänner erforscht hatte, aber auch ein wichtiger Rassentheoretiker in der NS-Zeit war. In Markkleeberg kam es 2007 zu einer Auseinandersetzung um Oskar Baumgarten. Er sammelte in der DDR Verdienste rund um die Landwirtschaftsmesse "agra". Dass er Stabsleiter im Reichsnährstand war, wo seinerzeit auch der Einsatz von Zwangsarbeitern in der Landwirtschaft organisiert wurde, hatte die Stadt nicht gehindert, weil es ihr um die "Verdienste" in der Stadt ging. 2011, drei Jahre nach seinem Tod, dann die Kehrwende und Aberkennung.