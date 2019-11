Am frühen Montagmorgen waren Unbekannte durch ein Fenster in das Historische Grüne Gewölbe im Residenzschloss Dresden eingebrochen. Innerhalb weniger Minuten stahlen sie aus einer Vitrine im Juwelenzimmer historischen Schmuck und flohen mit einem Auto. Das haben sie später in einer Tiefgarage in Dresden-Mickten anzündeten. Der Wert der Shcmuckobjekte gilt als unschätzbar.