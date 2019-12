Staatsanwaltschaft und Polizei haben am Montag gegen 5 Uhr den Ablauf des Einbruchs in das Historische Grüne Gewölbe nachgestellt. Fahnder haben zur gleichen Uhrzeit wie am Tattag die äußere Sicherung überwunden, um bis an das Fenster zu gelangen, heißt es in einer Mitteilung der Polizeidirektion Dresden. Parallel wurden die Abläufe in der Sicherheitszentrale sowie die technischen Abläufe des Museums geprüft.

Hilfe zur Aufklärung des Juwelenraubes erhält die Sonderkommission von der Hochschule Mittweida. Dort sollen Experten in erster Linie das umfangreiche Videomaterial analysieren und dessen Qualität verbessern. Davon erhoffen sich die Ermittler neue Fahndungsansätze.

Polizei erhielt bisher 516 Hinweise

Weitere Hinweise erhielt die Polizei nach dem Fahndungsaufruf in der Sendung "Kripo Live" am 1. Dezember. Bislang sind insgesamt 516 Hinweise eingegangen, davon 160 über das von der Polizei geschaltete Hinweisportal. Laut Oberstaatsanwalt Klaus Rövekamp dauern die Ermittlungen an und werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Details würden nicht veröffentlicht, um das gesamte Verfahren nicht zu gefährden.