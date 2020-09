In der Centrum-Galerie tragen fast alle Passanten Masken. Nur ganz selten kann ich Menschen ins unverdeckte Gesicht schauen. Ich spreche einen Mann mit Backpacker-Rucksack an, der "oben ohne" unterwegs ist. "Wenn ich das richtig verstanden habe, muss man nur in den Geschäften die Maske tragen, in der Mall nicht. Schauen Sie, die junge Dame dort benützt auch keine", sagt der Mann mit hörbar österreichischem Akzent. Die Mitarbeiterin an der Center-Information gibt ihm Recht: "Ja, in der Mall ist das Maskentragen nur eine Empfehlung. In den Geschäften ist es jedoch vorgeschrieben."