In der zweiten Eishockeyliga haben die Dresdner Eislöwen am Sonntag gegen Bad Nauheim gewonnen. Vor mehr als 3.000 Zuschauern führten die Eislöwen schon nach dem ersten Drittel 2:1. Die Entscheidung fiel mit drei Dresdner Treffern zum 5:1 im Mittelabschnitt des Spiels. Schließlich erreichte die Mannschaft mit einem 8:3 den Sieg und das Playoffviertelfinale. Am Freitag reisen die Eislöwen dann im ersten Playoffspiel nach Frankfurt und treffen dort auf die Frankfurter Löwen.