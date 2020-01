Eiskaltes Spektakel im Dynamo-Stadion: Wenn die Dresdner Eislöwen und die Lausitzer Füchse am Sonnabend zum "Hockey Open Air" bitten, ist ein Rekord garantiert. Über 32.000 Fans werden für einen Zuschauer-Bestmarke in der Arena sorgen. "Das ist schon eine andere Dimension. Ich freue mich auf die Energie, die aufs Eis kommt", sagte Füchse-Trainer Corey Neilson am Freitag. Sein Dresdner Amtskollege Rico Rossi will die einmalige Atmosphäre aufsaugen. "Es ist ein großes Event. Jeder soll das einfach genießen. Das habe ich auch versucht, meinen Spielern mitzugeben", sagte der Coach. Sein Kapitän Thomas Pielmeier freut sich auf den Lärm der Fans: "Du musst das aufsaugen. Und es ist doch schön, wenn es laut ist. Deswegen hoffe ich auch drauf."