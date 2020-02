In der zweiten Deutschen Eishockeyliga haben die Dresdner Eislöwen bei den Ravensburg Towerstars nach einem Tor-Spektakel in letzter Minute mit 5:4 (0:4, 4:0, 1:0) gewonnen und damit wichtige Punkte im Kampf um die Pre-Playoffs gesammelt.

Die Lausitzer Füchse verloren bei den Heilbronner Falken knapp mit 3:4. Die Eispiraten Crimmitschau mussten sich in Frankfurt 1:7 geschlagen geben. Am Freitag treten die Lausitzer zum Sachsenderby in Crimmitschau an.