Bei einem Unfall an der Kiesgrube Leuben in Dresden sind vier Personen durch die Eisdecke gebrochen und bei Minusgraden in das Wasser gefallen. Wie ein Sprecher der Feuerwehr MDR SACHSEN sagte, handelt es sich bei den Geretteten um zwei Erwachsene und zwei Jugendliche. Sie wurden zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht. An dem etwa zweistündigen Einsatz waren über 40 Rettungskräfte beteiligt. Über den Gesundheitszustand der vier Personen konnte der Sprecher noch nichts sagen.

Insgesamt waren 40 Rettungskräfte im Einsatz. Bildrechte: MDR/xcitePRESS