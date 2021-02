Friseurbesuch in Dresden Enkel spendet Haarpracht für Omas Perücke

Seit rund drei Monaten haben die Friseursalons in Sachsen coronabedingt geschlossen. Das hat Folgen: Der zwölfjährige Immanuel Lorenz aus Dresden hat mehr als 30 Zentimeter lange Loden und wird oft mit einem Mädchen verwechselt. Jetzt ist er es leid: Die Matte muss runter. Weil Immanuels Großmutter Petra Nötzold sich schon immer eine Perücke gewünscht hat, setzt eine Perückenmacherin in Dresden-Altplauen die Schere an.