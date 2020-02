"Nobelviertel", "Goldstaubviertel", "Villenhügel von kapitaler Pracht" - so oder so ähnlich heißt es, wenn von Dresdens Stadtteil "Weißer Hirsch" die Rede ist. Doch was macht ihn aus, den Mythos "Hirsch"? Was machte dieses ehemals winzige Dorf am Rande der Dresdener Heide weltbekannt?